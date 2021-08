Probabilmente colto da un arresto cardiaco

Ieri sera, sabato 28 agosto, allo stadio Curi di Perugia è morto un tifoso ospite durante il match tra la squadra umbra e l’Ascoli, valido per la seconda giornata di serie B.

Lo ha reso noto la stessa società marchigiana: «È con immenso dolore e incredulità che l’Ascoli Calcio apprende della morte di un suo tifoso avvenuta in occasione della trasferta della squadra al ‘Curi’ di Perugia. Una serata che doveva essere di festa per i colori bianconeri si è trasformata in una tragedia che ha lasciato tutti interdetti e affranti. Il patron Massimo Pulcinelli, il presidente Neri e tutto il Cda dell’Ascoli esprimono profondo e sincero cordoglio alla famiglia».

L’uomo si trovava al settore ospiti quando è stato colto probabilmente da un arresto cardiaco. Sugli spalti sono intervenuti i sanitari che, dopo aver compiuto le manovre di rianimazione, hanno portato via l’uomo in ambulanza.