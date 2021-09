Chiamata anche droga dello stupro

Luca Morisi, ex guru dei social media di Matteo Salvini, segretario della Lega, è indagato dalla Procura di Verona per cessione di stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione in una cascina di Belfiore, i carabinieri avrebbero trovato una sostanza liquida sospetta. Quindi, nel caso si trattasse di GBL, comunemente nota con il nome di droga dello stupro, la sola detenzione rappresenterebbe un reato. Lo stesso se si dovesse trattare di GHB, sostanza stupefacente nota come ectasy liquida.

Cos’è il GHB?

L’acido gamma-idrossibutirrico (GHB) è una forma farmacologica di un neurotrasmettitore che si trova in maniera naturale nel nostro organismo, sostanza chimica che aiuta i nervi a inviare e ricevere segnali.

Il GHB rallenta l’attività nel sistema nervoso centrale e così chi l’assume comincia a sentirsi assonnato e confuso. A basse dosi, il GHB può causare nausea e vomito. A dosi più elevate, invece, può provocare perdita di coscienza, convulsioni, difficoltà a vedere e incapacità di ricordare cosa è successo.

Il GHB, poi, non è difficile da sovradosare ed è spesso prodotto in ‘laboratori domestici’. Le vittime, pertanto, possono ammalarsi gravemente dopo essere state drogate con il GHB, con conseguenze anche letali. Il GHB è, infine, un liquido incolore e inodore: una vittima potrebbe non avere idea di essere stata drogata, per cui potrebbe essere violentata senza provare a difendersi.

Cos’è il GBL?

Il GBL è il gamma-butirralattone ed è simile al GHB. Entrambi, in relazione al Testo Unico sugli Stupefacenti (DPR 309/90) e alle successive modifiche apportate con la Legge 79/2014, si trovano nella tabella degli psicofarmaci benzodiazepine e, pertanto, tra le “sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale” e “collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti”.

Il GBL, così come il GHB, fa effetto di solito dopo un quarto d’ora dall’assunzione. Altre conseguenze: anestesia, svenimento, vertigini, allucinazioni, stati di confusione e difficoltà motorie. Gli effetti posono aumentare se combinati con altre sostanze stupefacenti o bevande alcoliche.