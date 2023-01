Indaga la polizia

Nel giorno dei funerali di Biagio Conte, il missionario laico che a Palermo ha dedicato tutta la sua vita ai disagiati della città, clochard compresi, a Roma ne sono stati trovati morti due, poco dopo le 7.

Il primo, di cui non si conoscono ancora le generalità. è stato ritrovato senza vita in piazza di Porta Maggiore, a Roma.

L’altro cadavere, un 41enne, è stato rinvenuto sulla panchina di un parco in via Caterina Troiani, a Spinaceto, alla periferia sud della Capitale.

Non si esclude che entrambi siano morti per ipotermia a causa del freddo che sta colpendo Roma. Infatti, su entrambi i cadaveri non sono stati rilevati alcun segno di violenza.

