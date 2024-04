A Eboli (Salerno)

Dramma a Eboli, in provincia di Salerno: un bambino di 15 mesi è morto dopo essere azzannato da due pitbull. È accaduto stamattina, in località Campolongo di Eboli. Sul posto, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso del piccolo, dovuto alle ferite.

Stando a quanto si è appreso, i due cani hanno attaccato il bambino mentre si trovava in giardino. La madre, cercando di intervenire, è stata a sua volta aggredita ma non è in pericolo di vita. Inoltre, il piccolo si trovava in braccio allo zio quando, uscendo di casa i due cani avrebbero azzannato il bambino, strappandolo dalle braccia dell’uomo, rimasto illeso.

Il fatto è accaduto nel piazzale antistante una villetta a due piani. I cani sarebbero di proprietà di amici di famiglia del bambino (mamma italiana, papà di nazionalità straniera) che non abiterebbero più con la coppia ma avrebbero lasciato i cani lì.

Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri della compagnia di Eboli, sotto la guida del capitano Greta Gentili, per chiarire i dettagli dell’accaduto.