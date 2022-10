Per osservarla di nuova bisogerà attendere il 2081

Domani, martedì 25 ottobre, nella tarda mattinata, sarà visibile in Italia un’eclissi parziale di sole.

Il picco dell’eclissi, con l’oscuramento del disco solare fino a circa il 20%, è previsto intorno alle 12.20, con l’orario che può variare in relazione al punto di osservazione. Ad esempio, a Belluno sarà possibile ammirare l’eclissi a partire dalle 11.17, con il 29% del diametro solare coperto, mentre a Palermo lo spettacolo inizierà alle 11.35, con un diametro coperto del 22%.

Ricordiamo che l’eclissi solare si verifica quando la Luna si trova allineata tra la Terra e il Sole e proietta la sua ombra sulla Terra oscurando il Sole.

L’eclissi può essere parziale, totale o anulare. In un’eclissi parziale, cioè quella di domani, soltanto una parte del Sole viene oscurata dalla Luna e il centro della stella non risulta perfettamente allineato con quello della Luna.

Attenzione: non si deve mai osservare l’eclissi guardando il Sole a occhio nudo. Per evitare danni alla vista è necessario utilizzare opportuni sistemi di protezione e/o strumenti.

L’ultima eclissi di sole visibile in Italia si è verificata nel 1961. Nei prossimi anni, sono previste eclissi totali in Spagna e Islanda il 12 agosto 2026 e parziali in Spagna e Africa settentrionale il 2 agosto 2027.

Si può seguire la diretta dell’eclissi sul sito del Virtual Telescope Project, che trasmetterà da Roma a partire dalle 11.

Pure l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) parteciperà all’evento con una diretta sui canali Youtube e Facebook di EduInaf, per seguire l’inizio del fenomeno celeste attraverso i telescopi Inaf di Bologna, Cagliari, Palermo, Roma e Trieste.

Le prossime eclissi

Gli altri appuntamenti con le eclissi di sole. Fonte: NASA.

Il 29 marzo 2025, a partire dalle 12:30, sarà visibile in quasi tutta l’Italia un’eclissi parziale di Sole. Saranno escluse solo le zone più a sud-est. Il picco è previsto intorno alle 13:30 con una copertura parziale avrà il suo massimo nel nord-ovest dell’Italia con una copertura parziale di circa il 20%.

Il 2 agosto 2027 interesserà soltanto una piccolissima porzione di acque territoriali in pieno Canale di Sicilia, nel Mar Mediterraneo, dove il cono d’ombra della totalità passerà a circa 20 km dalle coste sud-occidentali di Lampedusa, e quindi ancora dentro le 12 miglia nautiche di territorialità nazionale. Sul territorio italiano la visibilità dell’eclissi sarà molto simile a quella dell’agosto 1999.

Il 5 novembre 2059, il cono d’ombra (eclisse anulare centrale) attraverserà Sicilia e Sardegna.

Il 13 luglio 2075, il cono d’ombra (eclisse anulare centrale: il sole sorge già quasi completamente oscurato, la “totalità” avviene circa un’ora dopo l’alba) attraverserà la fascia Toscana-Emilia-Veneto.

Il 3 settembre 2081, il cono d’ombra attraverserà Francia, Austria, parte di Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e l’intera Penisola Balcanica.