Arrestate due persone

Gli attivisti ambientali del gruppo Just Stop Oil hanno spruzzato una sostanza arancione su alcune delle antiche pietre dell’iconico sito di Stonehenge, in Gran Bretagna. La protesta mirava a chiedere al prossimo governo britannico di impegnarsi in un trattato legalmente vincolante per eliminare gradualmente i combustibili fossili entro il 2030.

Il video della protesta e l’intervento della polizia

Un video diffuso dal gruppo mostra due attivisti correre verso le pietre preistoriche del sito Patrimonio Mondiale dell’UNESCO con ciò che sembravano estintori e poi spruzzarle con quella che il gruppo ha definito “polvere di vernice arancione“. I passanti hanno tentato di fermare gli attivisti e la polizia del Wiltshire ha successivamente arrestato due persone, accusate di aver danneggiato l’antico monumento, uno studente 21enne e un 73enne di Birmingham.

La dichiarazione di Just Stop Oil

Un portavoce del gruppo ha dichiarato in un comunicato: “I sostenitori di Just Stop Oil, insieme a cittadini provenienti da Austria, Canada, Norvegia, Paesi Bassi e Svizzera, si uniranno alla resistenza quest’estate, se i loro governi non intraprenderanno azioni significative”.

Reazioni e conseguenze

L’organizzazione che gestisce il sito di Stonehenge, English Heritage, ha dichiarato a CBS News che l’incidente è stato “molto sconvolgente e i nostri curatori stanno indagando sull’entità del danno” ma il monumento è rimasto aperto al pubblico.

La protesta alla vigilia del solstizio d’estate

La protesta è avvenuta il giorno prima del solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno, quando tradizionalmente folle si radunano a Stonehenge per celebrare e osservare il sorgere del sole attraverso le antiche pietre.

La reazione del Primo Ministro Sunak

Il Primo Ministro britannico Rishi Sunak, in svantaggio nei sondaggi a poche settimane dalle elezioni, ha risposto brevemente alla protesta definendo Just Stop Oil “una vergogna”. Sunak ha rinviato i piani per imporre un divieto sulla vendita di nuovi veicoli a benzina dal 2030 al 2035 e ha promesso che, se rieletto, non imporrà nuove regole sull’efficienza energetica.

Il messaggio di Just Stop Oil

“Stonehenge al solstizio è tutto incentrato sulla celebrazione del mondo naturale, ma guardate in che stato si trova! Tutti abbiamo il diritto di vivere una vita libera dalla sofferenza, ma la continua combustione di petrolio, carbone e gas sta portando a morte e sofferenza su una scala senza precedenti”, ha dichiarato Just Stop Oil. “È tempo di pensare a ciò che la nostra civiltà lascerà dietro di sé: qual è la nostra eredità? Stare inerti per generazioni funziona bene per le pietre, non per la politica climatica”.

Le precedenti proteste del gruppo

Il gruppo ha messo in scena una serie di proteste nell’ultimo anno, spruzzando famose opere d’arte con una sostanza arancione simile e persino bloccando il traffico sulla principale autostrada M-25 che circonda Londra.