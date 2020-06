L'annuncio di Martina Nardi del Partito Democratico

Martina Nardi, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Attività Produttive di Montecitorio, ha annunciato un emendamento al DL Rilancio, presentato dalla maggioranza per estendere la platea dei beneficari dell’ecobonus al 110%: «dalle seconde case non di lusso al terzo settore, contemplando alberghi ed altre tipologie di costruzioni».

«L’80% degli edifici residenziali in Italia (pari a oltre 10 milioni di immobili) – ha aggiunto Nardi – è relativamente vecchio, essendo stato costruito prima del 1990. È facile quindi prevedere che, potendo cedere il credito, saranno tantissimi i proprietari pronti ad effettuare una riqualificazione edilizia a costo zero».

La deputata del PD ha poi aggiunto: «Le banche devono fare ora la propria parte, divenendo protagonisti attivi di un sistema di incentivazione virtuoso che può portare benefici straordinari: gli istituti dovranno quindi prevedere modalità ad hoc per acquisire tali crediti, rapidi e facilmente attivabili, anche attraverso l’emissione di specifici prodotti finanziari. Rallentare le pratiche con eccessiva burocrazia sarebbe controproducente per tutti».

E non finisce qui perché la proposta di modifica prevede l’estensione del bonus anche agli impianti sportivi e agli alberghi, con un aumento delle risorse, fino al tutto 2022.