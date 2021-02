Ed Sheeran: compie oggi 30 anni "Happy birthday"

Il cantautore compie oggi 30 anni, ma ha già lasciato un segno profondo nella storia del pop.

Nato il 17 febbraio 1991 ad Halifax, in Inghilterra

Ed Sheeran è oggi uno dei cantanti più famosi del mondo.

Ha iniziato a fare musica nel 2005 e, dopo due album ed una lunga gavetta, è arrivato al successo di massa nel 2011 con +, il suo terzo disco di inediti. Negli anni successivi ha pubblicato altri tre album, registrando sempre grande successo sia di pubblico che di critica. In carriera è apparso anche in quattro film e sei serie televisive.

Nel 2008 si trasferì a Londra per fare concerti, partendo in locali molto piccoli, suonando ogni giorno, per non più di cinque persone; nello stesso anno fece anche un’audizione per la serie televisiva Britannia High. Nel 2009 ha pubblicato You Need Me EP per poi andare in tour con Just Jack. Attorno a quest’ultimo periodo, il cantante ha inoltre pubblicato Loose Change EP.

Nel mese di aprile 2010, dopo aver lasciato la sua vecchia casa discografica, Sheeran ha acquistato un biglietto per Los Angeles, dove ha suonato in vari locali della città, facendosi notare da Jamie Foxx, che lo ha invitato a rimanere a casa sua e registrare per il resto del suo soggiorno in California. Ha pubblicato altri tre EP nel 2010, tra cui Ed Sheeran: Live at the Bedford e Songs I Wrote with Amy, che è una raccolta di canzoni d’amore che ha scritto nel Galles con la collega cantautrice Amy Wadge.

L’8 gennaio 2011 Sheeran ha pubblicato il suo ultimo EP indipendente, No.5 Collaboration Projects ed ha guadagnato l’attenzione per aver raggiunto la prima posizione su iTunes senza alcuna promozione o etichetta, vendendo oltre 7 000 copie nella prima settimana. Più tardi, Sheeran ha firmato un contratto con Asylum Records e Atlantic Records.

di scrivere successi da alta classifica, negli ultimi dieci anni il cantautore inglese ha macinato ogni record: è suo il tour più visto e redditizio della storia con 8,5 milioni di spettatori e 737 milioni di dollari incassati