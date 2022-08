Su Twitter botta e risposta tra Salvini e Letta

Tra i candidati del Partito Democratico alle elezioni del 25 settembre c’è anche Andrea Crisanti, il noto microbiologo che, da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19, è spesso presente in televisione. Sarà capolista nella circoscrizione Europa per il Senato.

Crisanti ha affermato: “Ho accettato questa candidatura nelle liste del Partito Democratico per dare un contributo alla progettazione del nostro futuro in questo momento particolare, cruciale per l’Italia. Spero di poter rappresentare gli italiani all’estero e di difendere i valori che ci uniscono all’Europa”.

Su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato: “Il televirologo Crisanti candidato col Pd. Credo che ora si capiscano tante cose”. Poco dopo la replica del segretario del PD Enrico Letta: “Anche da questo tweet si capiscono tante cose. Tipo che per fortuna l’Italia non è stata governata da Matteo Salvini durante il Covid”.

La candidatura è stata commentta anche da Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Coffee Break su La7: “Sono sempre contento quando un collega scende in politica, indipendentemente dallo schieramento. Credo che sia sempre un valore aggiunto. Crisanti ha dato molto in questi 2 anni e mezzo, senz’altro può rappresentare un valore aggiunto e ne beneficerà indirettamente la sanità. È un professore universitario, ha una larga esperienza clinica: è un esponente della società civile che aggiungerà qualcosa in futuro, indipendentemente dallo schieramento politico”.