L'annuncio del leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ospite di Radio Anch’io, su Radio Raiuno, ha affermato: “Ci sto pensando, perché ho avuto pressioni da parte di tantissime persone, non solo da parte di FI. Quindi penso che alla fine mi candiderò al Senato”.

Flat tax

Berlusconi ha, poi, spiegato che “non è corretto dire che la flat tax costa, almeno nel medio periodo, al contrario fa crescere le entrate dello Stato: con la flat tax evasione e elusione diventano meno convenienti e quindi emerge tutto il PIL sommerso; in secondo luogo lo stimolo che ne deriva fa crescere occupazione, consumi, investimenti e le entrate pubbliche. Cosi la necessità di spesa sociale diminuisce”.

UE preoccupata per la destra al Governo?

Berlusconi ha pure detto: “Europa preoccupata dalla vittoria della destra? Ho l’impressione che questa preoccupazione sia molto enfatizzata dalla nostra sinistra, il PD in questi giorni sembra impegnato a creare un nuovo comitato di liberazione nazionale contro quelle che loro chiamano le destre, in Europa c’è molta più maturità e rispetto per noi, l’Italia, in ogni caso tutti sanno che la presenza di Forza Italia nel governo è garanzia assoluta di europeismo e garantismo”.

Giorgia Meloni premier?

“Noi abbiamo sempre detto che chi ha più voti, verrà proposto al capo dello Stato come candidato-premier. Se sarà Giorgia Meloni io sono sicuro che si dimostrerà adeguata al difficile compito – ha detto Berlusconi – Io non mi appassiono molto a questa competizione, mi interessano molto di più le cose da fare per caratterizzare il centrodestra di governo”.