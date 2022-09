Le parole del leader del Terzo Polo

Carlo Calenda, leader di Azione, in conferenza stampa, ha affermato che “questo governo di centrodestra non dura sei mesi e porta paese nel caos. Nessuno se lo augura, speriamo si ravvedano”, aggiungendo la battuta: “il governo ti trasforma, lo ha fatto anche con Di Maio…”.

Calenda ha poi spiegato che, in Parlamento, “si formeranno gruppi unici e partirà il processo per costruire un partito, che però non deve essere solo la somma di Azione e Italia Viva“.

Per Calenda “il PD ha ormai una pulsione populista fortissima, che non riesce a separare dal pezzo che ha cultura di governo. Questo equivoco nel Pd non si può più sciogliere, un’altra situazione destinata a esplodere”.

Riaprire i rapporti con il PD? “No, pensiamo che il rapporto si aprirà tra PD e 5 Stelle, come ha detto Bonaccini“, ha spiegato il leader del Terzo Polo.

“Mi spiace per Enrico Letta – ha proseguito – Lo considero una persona perbene, un europeista che ha tenuto la barra dritta sulla politica estera estera. Ma da lì in poi non ho capito capito niente di cosa voleva fare e con chi. E questo non migliorerà”.

Infine, sull’appello di Fratelli d’Italia a un’opposizione responsabile: “Rispetto a cosa dovrà esserlo, rispetto al fatto che dopo aver promesso 180 miliardi di euro di vaccate non riescono a realizzarle e quindi dobbiamo essere responsabili? No, in quel caso sarà un’opposizione molto intransigente, ricorderemo ogni giorno le fesserie che hanno promesso e non realizzeranno”.