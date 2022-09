Le parole del presidente del MoVimento 5 Stelle

Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 Stelle, intervistato da Telequattro di Trieste, ha affermato che “è veramente propaganda politica rappresentare il Movimento 5 Stelle come il partito del reddito di cittadinanza o il partito del Sud”.

“Sono polemiche inutili e sterili – ha aggiunto l’ex premier – quelle di chi vorrebbero far credere addirittura che siamo forti al Sud d’Italia per il reddito di cittadinanza, ma non è proprio così. Noi sicuramente siamo la forza politica che ha voluto mettere alla pari l’Italia con il resto dei Paesi occidentali, dove un sistema di protezione sociale simile esiste dovunque. C’è una enormità di percettori di reddito di cittadinanza anche al Nord, perché la miseria non conosce distinzioni geografiche”.

Poi, l’attacco di Conte ai partiti che “sventolano come una bandiera elettorale il nome di Mario Draghi. Si tratta di numerose forze politiche che si rifugiano dietro al nome del migliore dei migliori che parlano di agenda Draghi, nonostante Draghi abbia già chiarito che non ha nessuna agenda per il futuro”.

Infine, a L’Aria che Tira, su La7, Conte ha detto: “Proponiamo di detassare le pensioni fino a mille euro: i pensionati sono solo al Sud o sono anche al Nord. La regione che ha aperto più cantieri col superbonus è il Veneto; durante la pandemia i più in ginocchio era la Lombardia e gran parte dei 140 miliardi che ho stanziato al governo sono andati al nord; di 209 miliardi che ho portato con il PBRR solo 80 vanno al Sud, diciamoci la verità”.