Le parole del leader di Impegno Civico

Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico e ministro degli Esteri, ospite di Stasera Italia su Rete 4, ha affermato che la nuova creatura politica è una forza “che non flirta con Putin, ho rotto con Conte proprio perché flirtava con Putin“. Impegno civico, inoltre, “difende il reddito di cittadinanza da Meloni che lo vuole abolire e il Sud dall’autonomia differenziata di Salvini“, ha aggiunto l’ex del M5S.

“Soldi dai russi? Ci vuole una commissione d’inchiesta”

A proposito del leghista, ex alleato di Governo con il primo Conte premier, Di Maio ha detto: “Gli italiani pagano le bollette, quei soldi vanno a Putin e ora veniamo sapere che forse Putin li dà ad alcuni partiti italiani. È una cosa molto delicata, magari c’è qualcuno che ci ha venduto a Putin ed è per questo che siamo così legati al suo gas”.

“Quattro anni fa – ha affermato Di Maio – la Lega di Salvini provò a inserire una norma che consentiva il finanziamento da parte di Stati stranieri o entità straniere ai partiti italiani e io mi opposi. Però voglio un confronto con Salvini su questo, vorrei sapere se per lui vengono prima gli italiani o i russi”.

Salvini “è contro il tetto massimo al prezzo gas” e “dice che Putin fa i suoi prezzi e noi ci dobbiamo mettere soldi facendo debito, e facendo sfasciare i conti dello Stato. Per questo propongo una commissione d’inchiesta che nella nuova legislatura faccia chiarezza: se c’è qualcuno che ha preso soldi dai russi lo dobbiamo sapere, perché vuol dire svendere l’Italia a quel signore che sta giocando con i rubinetti”, ha aggiunto.

“Calenda usa i lavoratori umili contro di me”

Di Maio, stavolta intervenuto ad Agorà, su Rai 3, ha anche attaccato Carlo Calenda, leader di Azione alleato di Matteo Renzi: “Mi fa arrabbiare quando si usano lavori umili per discriminare le persone umili. Calenda deve vergognarsi per come utilizza i lavoratori umili per disprezzarmi. Il tema non sono io, deve avere rispetto per quelle persone”.

Decreto Aiuti per le bollette

Infine, Di Maio ha annunciato: “Vareremo oggi al Consiglio dei Ministri un nuovo decreto aiuti per le bollette. Ammonta a circa 14 miliardi di euro, adesso vedremo, miliardo più miliardo meno” ma “non basta perché siamo un governo in carica per gli affari correnti, cercheremo di mettere a posto le bollette di agosto e un po’ di settembre”.