Introdotto nel 2018

Più o meno in tutta Italia si stanno registrando code davanti ai seggi per le elezioni. Sintomo di un’affluenza che sale ma anche di alcune lungaggini dovute soprattutto al tagliando antifrode.

Si tratta di un sistema sicurezza messo a punto per contrastare la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all’atto del voto.

La novità è stata contestuale all’avvento del Rosatellum, sperimentata nelle politiche del 2018 e anche allora causò alcune file.

Consiste in un tagliando perforato rettangolare rimovibile con codice alfanumerico attaccato a un lembo della scheda che il presidente o lo scrutatore staccano prima di inserire la stessa scheda nell’urna. L’operazione dura circa un minuto per ogni elettore, motivo per cui si sta assistendo ad operazioni di voto più lente ma che hanno l’obiettivo di scongiurare brogli.

Si ricorda che si vota fino alle 23 e almeno fino a quando non avranno votato tutti coloro che si troveranno nei seggi entro l’ora di chiusura.