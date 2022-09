Primo exit poll del Consorzio Opinio Italia

Secondo il primo Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45%: Fratelli d’Italia è il primo partito al 22-26% mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e MoVimento 5 Stelle è al 13,5%-17,5%. Azione – Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l’Italia 0,5-2,5.

Inoltre, sempre in relazione alla Camera, la coalizione di centrodestra avrebbe tra 227 e 257 seggi, il centrosinistra tra 78 e 98, MoVimento 5 Stelle tra 36 e 56 mentre la coalizione di centrosinistra tra 36 e 56. Azione-Italia Viva tra 15 e 25, altri tra 2 e 6. Nessun seggio per Italexit per l’Italia. Se i dati fossero confermati, il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera.

E ancora: al Senato la coalizione di centrodestra avrebbe tra 111-131 seggi, il centrosinistra 33-53, M5S tra 14 e 34. Azione-Italia Viva tra 4 e 12 seggi, nessuno per Italexit per l’Italia. Altri tra 2 e 6.