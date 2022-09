Mara Carfagna: "Propaganda di Putin"

Matteo Salvini insiste sulla sua idea sulle sanzioni alla Russia, ovvero che fanno più male a chi le fa che a chi le riceve, creando anche imbarazzo tra i suoi alleati.

Anche oggi, infatti, il leader leghista ha affermato: “Ci prepariamo a vincere e a governare per 5 anni: vogliamo tenere le sanzioni? Benissimo, ma l’Europa copra le spese per imprese e famiglie”.

Ai microfoni di RTL 102.5, il leghista ha aggiunto:”Le sanzioni non funzionano, chi invade un Paese ha torto marcio, abbiamo sempre sostenuto ogni aiuto alla Ucraina, sono passati ora parecchi mesi e le bollette del gas si arrivano a pagare anche il triplo, la guerra va avanti e le casse della Russia si riempiono”.

Per Salvini, poi, è “probabile che non arrivi più gas russo”. E ancora: “Se sanzioni RTL perché vuoi farla chiudere, RTL cosa fa, sta ferma o reagisce e prova a controsanzionare?”. “Io spero di no, ma sulla sopravvivenza del Paese, delle famiglie e delle imprese, la politica non deve dividersi”, ha aggiunto l’ex vicepremier.

Il commento di Mara Carfagna

Mara Carfagna, ministra per il Sud, ha commentato: “Quelle di Salvini sulle sanzioni sembrano posizioni difficili da comprendere. Sembra di ascoltare la propaganda di Putin e di Medvedev“.

“Preoccupa che un Paese come l’Italia che strizza l’occhio a Putin – ha aggiunto – poi non c’è dubbio che bisogna capire quanto e come le sanzioni siano impattanti sulla nostra economia”.

“Bisogna proteggere famiglie e imprese – ha proseguito – ma è anche indubbio che le sanzioni abbiano fortemente indebolito l’economia russa con centinaia di imprese che sono andate via da Mosca, il PIL che è crollato e l’inflazione alle stelle”. Insomma, “raccontare una realtà diversa – ha concluso Carfagna – significa fare il gioco della Russia”.