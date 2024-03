53,5% per il vincitore

Dopo la sconfitta di misura in Sardegna, con l’elezione di Alessandra Todde, il centrodestra vince in Abruzzo con la riconferma di Marco Marsilio con il 53,5% dei consensi. Il candidato del centrosinistra, invece, Luciano D’Amico è al 46,5%.

Le parole del vincitore

Quando il risultato è stato tale da non subire più modifiche, il governatore confermato ha commentato: “Abbiamo chiesto altri 5 anni per continuare a crescere e completare l’opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo. Esprimo il mio più profondo ringraziamento al popolo abruzzese per questo immenso privilegio che mi concede. Questa è la missione della mia vita: restituire alla terra dei miei padri la forza, la dignità, il ruolo che merita, per dare alla sua gente tenace e laboriosa e soprattutto ai suoi figli la speranza di un futuro migliore”.

E ancora: “Venerdì avevo promesso due cose: che questa sera l’unica sarda che avrebbe festeggiato sarebbe stata mia moglie, e che all’una, massimo le due, li mandavamo tutti a dormire con dieci punti di vantaggio. Qualcuno ci ha sottovalutato e a mezzanotte ancora raccontava di un testa a testa che non è mai esistito, se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro Abruzzo, non quello che hanno scelto gli elettori. Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia sparse a piene mani. Hanno vinto i fatti e il principio di realtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote. Il popolo abruzzese vuole guardare al futuro e ha dimostrato di non avere nessuna nostalgia di un triste passato che si è gettato alle spalle già 5 anni fa. Il campo largo non è il futuro dell’Abruzzo perché era il suo triste passato, e il campo largo non sarà il futuro dell’Italia. Il mio impegno per essere all’altezza della fiducia e delle aspettative e dell’amore che mi è stato dimostrato sarà ancora più intenso. L’unica sarda che questa notte festeggerà sarà mia moglie”.

I dati

All’interno della coalizione per Marsilo, il partito più votato è Fratelli d’Italia col 24% (anche quello con più consensi in assoluto), poi Forza Italia col 13,2%, la Lega col 7,6%.

Mentre, in quella per D’Amico, il primo partito è il PD con il 20,4%, Movimento 5 Stelle in calo con il 6,9%, Azione con il 4%, AVS con il 3,6%.