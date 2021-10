Alle 15 la chiusura delle urne

Alle 15 si sono chiuse le urne per le elezioni amministrative. Come di consuetudine, sono stati diffusi gli exit poll.

A Roma ci sarebbe un testa a testa tra Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra, ed Enrico Michetti, candidato del centrodestra. Michetti è dato al 27-31% per Opinio-Rai e 24-28% per SkyTg24, mentre Gualtieri 26,5-30,5% per Rai e 26-30% per SkyTg24. La sindaca uscente Virginia Raggi potrebbe arrivare quarta, dopo Carlo Calenda. Nella Capitale, comunque, dovrebbe essere certo il ricorso al ballottaggio fra due settimane.

A Milano Giuseppe Sala verso la vittoria al primo turno secondo i primi exit Poll della Rai. Il sindaco uscente e candidato del centrosinistra viene stimato in una forbice compresa tra 54-58%. Più staccato il candidato del centrodestra Luca Bernardo (32-36%). Seguono Gianluigi Paragone (Italexit) e Layla Pavone (Movimento 5 Stelle) attestati al 2-4%.

Il primo exit poll della Rai sulle elezioni comunali di Torino vede Stefano Lo Russo in netto vantaggio con il 44-48% delle preferenze. Secondo Paolo Damilano (36,5-40,5%); terza Valentina Sganga (7-9%) e quarto Angelo D’Orsi (1,5-3%).

Sempre secondo il primo exit poll della Rai, a Bologna il candidato di centrosinistra, Matteo Lepore, appoggiato dia dal Pd che dal Movimento 5 Stelle, stacca il candidato della Lega del doppio dei voti. Lepore avrebbe incassato tra il 61 e il 65% delle preferenze, Battistini tra il 26,5 e il 30,5%. Tra il 2 e il 4% la candidata di Potere al Popolo Marta Collo.

A Napoli Gaetano Manfredi, candidato sindaco per il centrosinitra e il M5S, avrebbe, stando al primo exit poll Opinio Rai diffuso immediatamente dopo la chiusura delle urne, in tasca la poltrona di primo cittadino già al primo turno. Stando alle percentuali, infatti, è accreditato di una percentuale che oscilla tra il 57 e il 61%. Per il candidato del centrodestra, Catello Maresca, una forbice tra il 19 e il 23%. Fuori dai giochi anche Antonio Bassolino (percentuali tra il 9 e il 13%) e Alessandra Clemente, espressione dell’uscente Amministrazione, accreditata con un divario tra il 5,5 e il 7,5%.

Infine, per quanto concerne le Regionali in Calabria, Roberto Occhiuto (centrodestra) tra il 46,5 e il 50,5% e Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) tra il 24 e il 28%. Luigi de Magistris è dato in una forchetta 21-25% e Gregorio Mario Oliverio tra l’1,5 e il 3,5%