Cos'ha detto il deputato di Articolo Uno

Pier Luigi Bersani, deputato di Articolo Uno, intervenuto a L’Aria che tira su La7, ha sottolineato la necessità di un’alleanza forte in vista delle elezioni del 25 settembre, anche con il MoVimento 5 Stelle.

L’ex segretario de Partito Democratico, infatti, ha detto: “Facciamo un’alleanza elettorale, una lista aperta con PD e altre forze che avevamo immaginato come colonna di una coalizione dove partecipassero con la loro autonomia anche i 5 stelle, per un campo progressista alternativo alla destra. Le cose non sono andate così, anche perché dopo il Conte II non si è lavorato bene per stringere i bulloni. Se siamo razionali dovremmo provarci fino alla fine. Se non ci riusciamo, almeno si dica che abbiamo lo stesso avversario”.

Bersani ha aggiunto: “Qui si vince o si perde a seconda di chi va a votare e in questo momento chi sta male tende a non andarci a votare. Ci si sta contendendo un coperta troppo corta e si rischia di produrre governi senza popolo”.

Insomma, Bersano propone “di non fare delle fatwe“, perché “siamo di fronte a una destra che ha litigato per due anni ed è bastata una colazione per mettersi assieme. Noi non abbiamo fatto nemmeno un tentativo e credo che questo possa esserci rimproverato”.