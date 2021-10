Com'è andato il voto nel capoluogo campano

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si è votato a Napoli per scegliere il nuovo sindaco del capoluogo campano e per il rinnovo del consiglio comunale. A vincere, al primo turno, avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è stato il candidato del centrosinistra Gaetano Manfredi. Non ci sarà, quindi, bisogno del ballottaggio.

I DATI (sezioni 102 su 884)

Gaetano Manfredi (Partito Democratico, Napoli Libera, MoVimento 5 Stelle, Lista Manfredi Sindaco, Azzurri Noi Sud Napolli Viva, Centro Democratico, Napoli Solidale Sinistra, Noi Campani per la Città, Per le Persone e la Comunità, Adesso Napoli, Europa Verde, Moderati, Repubblicani Democratici con Napoli Oltre): 65,83% .

(Partito Democratico, Napoli Libera, MoVimento 5 Stelle, Lista Manfredi Sindaco, Azzurri Noi Sud Napolli Viva, Centro Democratico, Napoli Solidale Sinistra, Noi Campani per la Città, Per le Persone e la Comunità, Adesso Napoli, Europa Verde, Moderati, Repubblicani Democratici con Napoli Oltre): . Catello Maresca (Forza Italia, Essere Napoli Maresca Sindaco, Fratelli d’Italia, Napoli Capitale Il Popolo della Famiglia – Lega Sud – Società e Famiglia, Cambiamo! con Maresca Sindaco – Noi con l’Italia – ADC; Orgoglio Napoletano con Maresca Sindaco; Partito Liberale Europeo): 20,18% .

(Forza Italia, Essere Napoli Maresca Sindaco, Fratelli d’Italia, Napoli Capitale Il Popolo della Famiglia – Lega Sud – Società e Famiglia, Cambiamo! con Maresca Sindaco – Noi con l’Italia – ADC; Orgoglio Napoletano con Maresca Sindaco; Partito Liberale Europeo): . Antonio Bassolino (Bassolino X Napoli, con Napoli Bassolini Sindaco, Azione con Carlo Calenda, Napoli è Napoli, Partito Gay LGBT+): 6,82% .

(Bassolino X Napoli, con Napoli Bassolini Sindaco, Azione con Carlo Calenda, Napoli è Napoli, Partito Gay LGBT+): . Alessandra Clemente (Napoli 20 30 Ventitrenta, Alessandra Clemente Sindaco, Potere al Popolo!): 5,69% .

Sulla vittoria di Manfredi è intervenuto Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 Stelle, parlando ai cronisti davanti a Montecitorio: «Su Napoli ero preoccupato, perché questo patto per Napoli lo abbiamo elaborato anche questo in ritardo, ma è un patto molto solido sul quale mi sono speso particolarmente. Gaetano Manfredi è una persona che potrà fare tanto per Napoli e di questo dobbiamo essere orgogliosi, tutti noi che abbiamo lavorato per questa soluzione. In particolare, sapete, Manfredi è un amico, è una persona che ho scelto anche come ministro del Conte 2 e gli sono particolarmente legato».