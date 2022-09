Il leader del PD impegnato in Campania

“Meloni dice Dio, patria, famiglia? Noi lotta alle disuguaglianze, pari opportunità e lavoro per un Paese più giusto”. Così Enrico Letta, a margine della sua visita a Pompei.

E ancora: “Oggi è una giornata molto importante per noi perche’ parte un messaggio molto forte dal Sud e dalla Campania, ovvero il Mezzogiorno che ce la fa. Per me la visita a Pompei rappresenta proprio questo: la scelta di cultura e turismo sono un volano di lavoro. Lavoro per noi è la parola chiave di questa ultima fase di questa campagna elettorale. Lavoro e uguaglianza, lotta alle disuguaglianze sono i nostri messaggi forti che vogliamo dare con questo nostro piano di detassazione, decontribuzione per dare lavoro al Sud, soprattutto ai più giovani costretti ad andare via. Il Sud ha bisogno di loro”.

“Il PD non è un autobus”

Poi, a proposito di chi ha scelto di lasciare il Partito Democratico, Letta, da Salerno, ha detto: “Chi è andato via dal PD è chi cercava una candidatura nel PD e non l’ha ottenuta e quindi è andato da un’altra parte. Francamente penso che la nostra comunità politica sia una comunità politica nella quale ci si sta sia quando si è candidati sia quando non li si è. Chi va via dalla nostra comunità politica perché non è stato candidato, vuol dire che l’aveva presa per un autobus; non credo che la nostra comunià politica debba essere considerata un autobus. Io sono molto fiero dell’impegno che tutti stiamo mettendo in questo momento”.

“Dobbiamo convincere gli indecisi”

“Tutti i sondaggi stanno dicendo che gli indecisi sono arrivati alla soglia unica tra il 40/45%, fra astenuti e indecisi. Questo vuol dire che su due persone una non ha ancora deciso cosa votare e se andare o meno a votare. La partita si gioca lì, il successo, il 25 settembre, sarà tale se riusciremo a convincere quella persona a fidarsi del PD”, ha detto Letta, stavolta a Caserta.