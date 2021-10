Com'è andato il voto in Calabria

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si è votato in Calabria per scegliere il nuovo presidente della Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. A vincere, al primo turno, avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è stato il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto.



I DATI (sezioni 130 su 2.421)

Roberto Occhiuto (Forza Italia, Unone di Centro, Coraggio Italia, Forza Azzurri, Fratelli d’Italia, Lega, Noi con l’Italia): 55,25% .

(Forza Italia, Unone di Centro, Coraggio Italia, Forza Azzurri, Fratelli d’Italia, Lega, Noi con l’Italia): . Amalia Cecilia Bruni (Partito Democratico, Europa Verde, La Calabria Sicura, MoVimento 5 Stelle, Partito Animalista, Partito Socialista Italiano, Tesoro Calabria): 29,28%.

(Partito Democratico, Europa Verde, La Calabria Sicura, MoVimento 5 Stelle, Partito Animalista, Partito Socialista Italiano, Tesoro Calabria): Luigi De Magistris (De Magistris Presidente, Calabria Resistente e Solidale, Dema, Per la Calabeia con De Magistris, Un’altra Calabria è possibile, Uniti con De Magistris): 14,32 %.

(De Magistris Presidente, Calabria Resistente e Solidale, Dema, Per la Calabeia con De Magistris, Un’altra Calabria è possibile, Uniti con De Magistris): %. Gerardo Mario Oliverio (Oliverio Presidente): 1,15% .

Il vincitore Roberto Occhiuto, 52enne di Cosenza, deputato di Forza Italia dal 2018, ha affermato: «Ho sempre detto che avrei conquistato insieme alla mia squadra la fiducia dal 4 ottobre in poi attraverso i fatti. Chiederemo di riconquistarla, questa fiducia, che è naturale che non si abbia perché i calabresi non possono curarsi in Calabria, in alcune abitazioni non c’è acqua, c’è un problema di rifiuti. Abbiamo stavolta le risorse del PNRR per risolvere i problemi a fare grandi iniziative che facciano di questa regione una regione straordinaria. Sono nato in Calabria, sono stato giovane anche io – ha continuato – e mi ha regalato tante opportunità, ecco io sono impegnato a fare in modo che la Calabria diventi una regione piena di opportunità e i giovani possano decidere liberamente se rimanere in Calabria o andare fuori».

«Abbiamo vinto e vinto bene. Sono felice di essere stato eletto presidente della Regione Calabria. E vinceremo ancora da domani, affrontando e risolvendo i problemi che attanagliano la Calabria. Ringrazio Silvio Berlusconi e tutti i parlamentari del mio partito per il risultato che abbiamo ottenuto».