A bordo c'erano 7 persone

È stato ritrovato, tra San Severo ed Apricena, in Puglia, l’elicottero disperso da stamattina. Lo ha reso noto il vicepreside della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Nessun superstite ci sarebbe i sette passeggeri. La zona del ritrovamento è Castelpagano di Apricena, in un’area rurale.

I nomi

Questi i nomi delle persone che erano a bordo: i quattro turisti sloveni sono tutti componenti di una stessa famiglia: Bostjan Rigler, di 54 anni; Jon Rigler di 44; MatejaCurk Rigler, di 44; Liza Rigler Liza di 13 anni.

A bordo c’era anche Maurizio De Girolamo, di 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti, e i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli. Le squadre di soccorso stanno giungendo nel punto dove l’elicottero è stato individuato.

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, sta rientrando in Puglia da Roma, dove stava partecipando al corteo per la pace, per seguire questa vicenda.

Poco prima del ritrovamento del velivolo, il sindaco delle isole Tremiti Giuseppe Calabrese, aveva detto: “Il medico aveva appena terminato il turno di lavoro ed ha deciso di prendere l’elicottero anziché la nave per le condizioni meteo marine avverse. Qui da noi si è abbattuta una fitta nebbia”. Il sindaco aveva precisato che “l’ultimo contatto con il velivolo lo si è avuto nel territorio tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis. La nostra comunità è sotto choc. Non era mai successo prima una cosa del genere in 30 anni di servizio”.