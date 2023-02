La nota di Palazzo Chigi

Con la vittoria di Elly Schlein alle primarie del PD, sconfiggendo il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, due donne sono ai vertici dei partiti con il maggiore consenso.

E proprio Giorgia Meloni ha diffuso una nota in cui si congratula con la 37enne: “Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al PD per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. Spero che l’elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro”.

Elly Schlein: “Saremo un bel problema per il Governo Meloni”

La diretta interessata, invece, commentando a caldo la vittoria, ha affermato: “Ce l’abbiamo fatta. Vi sono immensamente grata, insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche questa volta non ci hanno visti arrivare”.

E ancora: “È un mandato chiaro a cambiare davvero”, precisando che c’è “una linea chiara che metta al centro il contrasto a ogni forma di diseguaglianza, il contrasto alla precarietà per un lavoro di qualità e dignitoso, e anche per affrontare con massima urgenza e serietà l’emergenza climatica”.

“Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni – ha proseguito – Saremo al fianco di chi lotta per la giustizia climatica, accanto a quella sociale. Non abbiamo più molto tempo per invertire la rotta. Il giorno in cui abbiamo già consumato tutte le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare arriva a luglio, sempre prima. Per il resto dell’anno siamo a debito con il pianeta e con le prossime generazioni. Saremo a lavorare per una vera e profonda conversione ecologica che accompagni tutta la società e tutti i settori dell’economia”.