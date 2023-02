Elly Schlein è la nuova segretaria del PD. Ha vinto le primarie del partito. Un risultato quasi a sorpresa che la vede vincente anche in Sicilia dove le previsioni davano, invece, avanti, stefano Bonaccini.

L’annuncio quando lo scrutinio delle schede era all’80%

L’annuncio della vittoria è stato dato con un certo anticipo. Quando è stato scrutinato l’80% dei seggi, Stefano Bonaccini è al 46,2%, mentre Elly Schlein al 53,8%. Lo ha reso noto Silvia Roggiani, presidente della commissione del congresso nazionale del Pd poco prima della mezzanotte di domenica. Il risultato finale è, invece, arrivato poco prima delle 2 della notte

Le prime parole della neo segretaria e dello sconfitto

“Sono immensamente grata perchè insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione”, ha detto la neo segretaria.

“Ho sentito Elly, le ho fatto i complimenti e un grande in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume da questa sera alla guida di un Pd che ha bisogno di reagire e rigenerarsi”, ha detto Bonaccini.

La partecipazione ai gazebo ed il risultato in Sicilia

Ampia la partecipazione ai gazebo, con oltre un milione di votanti. In Sicilia, a spoglio ultimato appare netto il successo di Elly Schlein con una percentuale del 57,3 per cento contro il 42,7 per cento di Stefano Bonaccini.

Elly Schlein vince nelle federazioni provinciali di Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta, Trapani. Mentre Bonaccini prevale ad Agrigento, Ragusa, Messina.

In Sicilia sono stati oltre 55 mila i votanti.

Ecco i dati per singola provincia: Ragusa: Bonaccini 2687, Schlein: 1356; Trapani: Bonaccini 1650; Schlein 2167: Palermo: 10145 votanti: Boanccini 3658; Schlein 6487; Caltanissetta: Bonaccini 1963; Schlein 2945. Siracusa: Bonaccini 2172; Schlein 2786. Catania: 9352 votanti; Schlein 6299, Bonaccini 3027. Messina: Bonaccini, 3062; Schlein 2809. Agrigento (mancano alcune sezioni): Bonaccini 2801, Schlein 2493. Enna: Bonaccini, 2385, Schlein 4102.

Il dato a Palermo città

Nella sola città di Palermo iIl dato finale si attesta al 73,6% per Schlein, mentre 26,64 è la percentuale per Bonaccini

Le reazioni dei siciliani

“Auguri di buon lavoro ad Elly Schlein, da domani alla guida del Partito Democratico, l’unico che veramente lascia ai propri elettori la possibilità di scegliere da chi farsi guidare. Per la prima volta nella storia repubblicana, il più grande partito progressista d’Italia viene affidato a una giovane donna. Ora, tutti insieme, siamo chiamati a fare la nostra parte per costruire un’alternativa seria alla destra” dice Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS, commentando l’esito delle primarie.

“Anche in Sicilia ha vinto Elly Schlein” si limita a scrivere su Twitter il deputato Pd Peppe Provenzano.