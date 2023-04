E Conte: "Nessun passo indietro sul RDC"

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in conferenza stampa al Nazareno, ha affermato: “Nella manovra 2024 serviranno almeno 10 miliardi per il taglio del cuneo, e anche sul fronte della sanità bisogna prevedere molti più fondi. Ancora non sappiamo nulla di Opzione donna, così come non ne sanno nulla quelle decine di migliaia di donne che vedono messa a rischio la loro uscita dal mondo del lavoro”.

“E non sappiamo cosa vogliano fare con il decreto lavoro, soprattutto sul reddito di cittadinanza, uno strumento che come dice l’ISTAT ha evitato lo scivolamento verso la povertà assoluta di un milione di persone – ha aggiunto Schlein – Non si può in questo momento fare a meno di uno strumento di sostegno al reddito”.

Giuseppe Conte: “Nessun passo indietro sul reddito di cittadinanza”

Sul tema del RDC, è intervenuto anche Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 Stelle, al congresso nazionale della CISAL: “No passi indietro sul reddito di cittadinanza, che è stato uno stabilizzatore sociale garantendo al Paese che non scoppiassero tensioni, il governo non può trascurare questo elemento”.

L’ex premier ha aggiunto: “Si tratta di mettere a punto con modifiche migliorative una misura di protezione sociale che esiste in tutti i paesi del fronte occidentale, che non può essere evocato solo quando bisogna mandare più armi ma anche quando bisogna garantire le politiche sociale”

“Non si governa insultando le categorie più fragili, dando loro dei fannulloni o parlando di metadone di Stato, non si governa strizzando l’occhio ad evasori e potenti”, ha concluso.