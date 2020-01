E in Germania riscontrati altri casi

Gli Stati Uniti d’America hanno dichiarato il coronavirus una «emergenza sanitaria pubblica». A renderlo noto è stata la task force istituita dalla Casa Bianca per monitorare l’emergenza.

Inoltre, gli Usa hanno deciso di vietare l’ingresso a tutti i cittadini stranieri che, nelle ultime due settimane, sono state in Cina. Lo ha annunciato Alex Azar, ministro della Sanità. Gli Usa, poi, imporranno una quarantena di due settimane agli americani che tornano dalla provincia cinese di Hubei, dove si trova Wuhan, la città – focolaio dell’epidemia.

Il coronavirus sta avendo anche ripercussioni su Wall Street. C’è stata, infatti, una chiusura in forte calo. Il Dow Jones ha perso il 2,10%, il Nasdaq l’1,59% e l’S&P500 l’1,78%. Si tratta della peggiore giornata dal 23 agosto scorso.

In Germania, invece, l’azienda tedesca Webasto ha annunciato che altri due suoi dipendenti sono stati risultati positivi al Coronavirus dopo la visita di una collega cinese. Cinque membri dell’azienda hanno contratto il virus la scorsa settimana.

Sempre in Germania è stato documentato il primo caso di trasmissione del Coronavirus 2019-nCoV senza sintomi in Europa. Sulla rivista New England Journal è stato riportato il caso di un uomo tedesco di 33 anin che ha contratto il virus da un collega di Shangai che aveva incontrato tra il 20 e il 21 gennaio in un convegno a Monaco. I sintomi al tedesco sono comparsi il 24 gennaio: mal di gola, brividi e dolori muscolari. Il giorno dopo la febbre e la tosse. La durata del malessere è durata solo due giorni, visto che il tedesco è tornato al lavoro già il 27. La collega di Shanghai, invece, tornata in Cina ha accusato i primi sintomi il 26 gennaio ed è risultata positiva al Coronavirus.