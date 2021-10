Tutta colpa di un problema burocratico

Sospeso Enrico Mentana dall’Ordine dei Giornalisti.

Sospesi anche altri 612 giornalisti, tra cui molti nomi noti.

Il problema? Non hanno comunicato la PEC.

Enrico Mentana è stato sospeso dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio. E non è il solo. Lo ha annunciato Il Fatto Quotidiano.

Infatti, oltre al direttore di La7, la stessa decisione è stata presa per altri 612 giornalisti, tra cui Pierluigi Pardo, Vincenzo Mollica, Andrea Purgatori, Francesco Merlo, Marcello Sorgi, Salvo Sottile e Luca Telese.

Il motivo? Non hanno ancora attivato l’indirizzo di posta elettronica certificata, la PEC, o non l’hanno comunicata all’Ordine dei Giornalisti. Si tratta, infatti, di un requisito essenziale per l’iscrizione e la permanenza nell’ODG, non solo nel Lazio.

Il Fatto Quotidiano scrive: «C’è da dire che ormai da diversi anni (ormai dal 2014) dagli uffici di Piazza della Torretta si sgolano in tutte le maniere chiedendo agli iscritti di creare questo benedetto indirizzo Pec – servizio che l’Ordine offre a 1,50 euro l’anno -, strumento sempre più utile in tempi di Covid anche per quello che attiene la vita fuori dalle redazioni».

«In linea assolutamente teorica – si legge ancora -, i giornalisti sospesi dovrebbero interrompere immediatamente le loro collaborazioni e i loro rapporti professionali e rischiano anche dei danni a livello contributivo, con l’INPGI (l’ente previdenziale di categoria) che sarebbe obbligato a restituire ai rispettivi editori i suoi contributi previdenziali di pertinenza».

Enrico Mentana, su Facebook, è intervenuto su quanto successo: «Vorrei deludere ancora una volta i piccoli odiatori da tastiera che ruotano vorticosamente da ieri nella loro gabbietta da criceti: sono e resto a pieno titolo nell’ordine dei giornalisti (in continuità con gli ultimi 40 anni, essendovi iscritto nell’elenco dei professionisti dal 2 febbraio 1982). Inoltre sono titolare dal 27 agosto 2020 di un indirizzo Pec. Riposatevi».