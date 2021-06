Cosa è meglio sapere

Esistono diversi tipi di ernia, tra cui quella ombelicale che si verifica quando c’è un difetto nella parete addominale anteriore, che si trova alla base dell’ombelico.

Le ernie ombelicali sono comuni nei neonati e nei bambini ma possono colpire anche gli adulti. Sebbene siano facilmente curabili, possono anche diventare una condizione grave ma è raro.

Le ernie ombelicali, nel dettaglio, sono comuni nei bambini nati prematuri: il tasso di incidenza è del 75% nei bambini che, alla nascita, pesano meno di 1,5 chilogrammi. Nella maggior parte dei casi, comunque, l’ernia ombelicale si esaurisce autonomamente quando il bambino compie 3 – 4 anni. Se, però, l’ernia è ancora presente dopo quest’età, il medico può raccomandare un intervento chirurgico.

Come scritto, però, le ernie ombelicali possono anche svilupparsi negli adulti, soprattutto se sono in soprappeso, sollevano oggetti pesanti o hanno una tosse persistente. Anche le donne con gravidanze multiple hanno un rischio maggiore di sviluppare un’ernia ombelicale. Negli adulti, le ernie sono molto più comuni nelle femmine. Tra i neonati, il rischio è più o meno lo stesso per maschi e femmine.

Sintomi

Un’ernia ombelicale sembra un nodulo nell’ombelico. Potrebbe diventare più evidente quando il bambino ride, piange, va in bagno o tossisce. Quando il bambino è sdraiato o rilassato, il nodulo può ridursi.

Di solito non è doloroso nei bambini e nei neonati. Tuttavia, gli adulti possono provare dolore o disagio se l’ernia è di dimensioni significative.

Quando andare dal medico:

Il rigonfiamento diventa doloroso.

Si verifica il vomito, accompagnato da un rigonfiamento.

Il rigonfiamento si gonfia di più o si scolorisce.

Il rigonfiamento non può essere ridotto senza dolore.

Fattori di rischio

I principali fattori di rischio per le ernie ombelicali sono:

Età : i neonati, in particolare quelli nati prematuri, hanno un rischio maggiore di ernia ombelicale rispetto agli adulti.

: i neonati, in particolare quelli nati prematuri, hanno un rischio maggiore di ernia ombelicale rispetto agli adulti. Obesità: i bambini e gli adulti con obesità corrono un rischio significativamente più elevato di sviluppare un’ernia ombelicale, rispetto agli individui di peso normale per la loro altezza ed età.

i bambini e gli adulti con obesità corrono un rischio significativamente più elevato di sviluppare un’ernia ombelicale, rispetto agli individui di peso normale per la loro altezza ed età. Tosse : avere la tosse per un lungo periodo di tempo può aumentare il rischio di ernie, perché la forza della tosse esercita una pressione sulla parete addominale.

: avere la tosse per un lungo periodo di tempo può aumentare il rischio di ernie, perché la forza della tosse esercita una pressione sulla parete addominale. Gravidanze multiple: quando una donna porta in grembo più di un bambino, il rischio di un’ernia ombelicale è maggiore.

CAUSE

Le cause dell’ernia ombelicale sono diverse in relazione all’età.

Neonati : quando il feto si sviluppa nell’utero, si forma una piccola apertura nei muscoli addominali. Questa apertura consente il passaggio del cordone ombelicale. Questo collega la donna incinta al bambino. Intorno al momento della nascita, o poco dopo, l’apertura dovrebbe chiudersi. Se ciò non accade completamente, il tessuto adiposo o parte dell’intestino può penetrare, causando un’ernia ombelicale.

: quando il feto si sviluppa nell’utero, si forma una piccola apertura nei muscoli addominali. Questa apertura consente il passaggio del cordone ombelicale. Questo collega la donna incinta al bambino. Intorno al momento della nascita, o poco dopo, l’apertura dovrebbe chiudersi. Se ciò non accade completamente, il tessuto adiposo o parte dell’intestino può penetrare, causando un’ernia ombelicale. Adulti: se c’è troppa pressione sulla parete addominale, il tessuto adiposo o una parte dell’intestino può colpire una sezione debole del muscolo addominale. Gli individui ad alto rischio hanno maggiori probabilità di sperimentare una pressione più alta del normale nelle aree in cui il tessuto adiposo o parti dell’intestino possono sporgere.

DIAGNOSI

Un medico sarà in grado di diagnosticare un’ernia ombelicale durante un esame fisico. Possono anche essere in grado di determinare che tipo di ernia sia. Se coinvolge l’intestino, ad esempio, potrebbe esserci il rischio di ostruzione. Se il medico desidera esaminare le complicazioni, può richiedere un’ecografia addominale, una radiografia o esami del sangue.

TRATTAMENTO

Il trattamento non è sempre necessario poiché alcuni casi di ernia ombelicale si risolvono da soli. Tuttavia, questo potrebbe non essere sempre il caso, soprattutto per gli adulti.

Neonati e bambini: per la maggior parte dei neonati, l’ernia si chiude senza trattamento all’età di 12 mesi. A volte, il medico può spingere nuovamente il nodulo nell’addome. È importante, però, che lo faccia solo il medico.

La chirurgia può essere richiesta se:

l’ernia cresce dopo che il bambino ha 1 o 2 anni;

il rigonfiamento è ancora presente all’età di 4 anni;

gli intestini sono all’interno del sacco erniario, prevenendo o riducendo il movimento intestinale

un’ernia resta intrappolata.

L’intervento chirurgico è, invece, generalmente raccomandato per gli adulti. Questo può prevenire potenziali complicazioni, specialmente se l’ernia cresce o inizia a ferire.

COMPLICAZIONI

Le complicanze dell’ernia ombelicale sono rare nei bambini.

Se la sporgenza rimane intrappolata e non può essere respinta nella cavità addominale, la preoccupazione principale è che l’intestino possa perdere l’apporto di sangue e danneggiarsi.

Se l’afflusso di sangue è completamente interrotto, c’è il rischio di cancrena e infezioni potenzialmente letali. L’incarcerazione è rara negli adulti e ancor meno comune nei bambini.