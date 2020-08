La giornalista bacchetta l'imprenditore su Twitter

È vero. Flavio Briatore ha commesso un errore e lo ha fatto notare la giornalista Selvaggia Lucarelli su Twitter. Innanzitutto, l’imprenditore 70enne è stato dimesso stamattina dal San Raffaele di Milano dopo essere stato ricoverato domenica scorsa e il riscontro della positività al coronavirus.

Ebbene, su Instagram, pubblicando una foto con se stesso e il figlio Nathan Falco, Briatore ha scritto: «14 giorni passano veloci».

Visualizza questo post su Instagram 14 giorni passano veloci… #FlavioBriatore #padreefiglio #fatherandson #famiglia #genitori Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio) in data: 29 Ago 2020 alle ore 2:13 PDT

Dove sta l’errore? Lo ha spiegato la Lucarelli: «Quindi a sei mesi da inizio epidemia Briatore non ha capito che non è entrato in contatto con un positivo e deve stare in quarantena, ma che è positivo e deve aspettare di negativizzarsi. E non è detto che accada in 14 giorni», aggiungendo «Gesù santo, una cosa giusta la dirà prima o poi».

Proprio così. Briatore, che trascorrerà l’isolamento domiciliare in un’area indipendente della villa di Daniela Santanché, dovrà stare lì finché non risulterà negativo al coronavirus (e non è detto che ciò succeda in poco tempo) e non dopo due settimane, cioè il periodo della quarantena per chi non è positivo ma è entrato in contatto con qualcuno che lo è. Beh, oggi ne è stato sicuramente informato.