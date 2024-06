526.317 studenti ammessi agli esami

Domani, mercoledì 19 giugno, iniziano gli esami di maturità per 526.317 studenti in tutta Italia. Tra questi, 512.530 sono candidati interni e 13.787 esterni, che saranno valutati da 14.072 commissioni distribuite su 28.038 classi.

Distribuzione degli studenti per tipo di istituto

I licei contano il maggior numero di candidati con 266.057 studenti, seguiti dagli istituti tecnici con 172.504, e infine dagli istituti professionali con 87.756.

Le prove d’esame

L’esame inizia alle 8:30 con la prima prova scritta, uguale per tutti gli indirizzi di studio. La seconda prova, specifica per ciascun percorso di studio, si terrà giovedì alla stessa ora. I colloqui orali inizieranno lunedì prossimo, con un massimo di cinque candidati esaminati al giorno. Tuttavia, per alcuni studenti, l’orale sarà posticipato a causa dei ballottaggi elettorali previsti per domenica 23 e lunedì 24 giugno.

L’uso dell’intelligenza artificiale nella preparazione

Secondo un recente sondaggio, uno studente su quattro utilizza strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT per il ripasso. Sebbene solo il 15% degli studenti consulti l’IA per le tracce dei temi scritti, molti la ritengono più utile per la preparazione orale.

La prima prova scritta

La prova di domani valuterà la padronanza della lingua italiana e le capacità critiche, logico-linguistiche ed espressive degli studenti. Con una durata massima di sei ore, la prova offrirà sette tracce che spaziano tra gli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Tra le tracce più probabili si segnalano l’anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, il 150º anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e il 120º di Robert Oppenheimer, oltre a temi attuali come il cambiamento climatico e l’intelligenza artificiale.

Gli autori e i temi più gettonati

Tra gli autori più citati dagli studenti ci sono Luigi Pirandello, Gabriele D’Annunzio, Alessandro Manzoni e Giuseppe Ungaretti. Per quanto riguarda le ricorrenze storiche, la Prima Guerra Mondiale e lo sbarco in Normandia sono tra i temi più discussi, così come il conflitto israelo-palestinese, la guerra in Ucraina e i 20 anni di Facebook.

Statistiche sugli ammessi agli esami

Quest’anno, il 96,4% degli studenti è stato ammesso agli esami di maturità, con il Molise in testa con il 98,2% degli ammessi, seguito da Basilicata (97,1%), Veneto (96,9%), Lazio e Campania (96,8%). La Sardegna registra il più alto tasso di non ammissione con il 7,4%, seguita da Valle d’Aosta, Liguria, Toscana e Sicilia.