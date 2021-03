Esce oggi BIG il primo podcast di Colapesce e Dimartino

L’INCREDIBILE AUDIO-DOCUMENTARIO CHE RACCONTA IL DIETRO LE QUINTE DELL’AVVENTURA SANREMESE DEI DUE CANTAUTORI

Da oggi è disponibile sulle piattaforme digitali (Spotify, Apple Podcasts e Spreaker) “BIG!”,

il primo podcast di Colapesce Dimartino prodotto da LifeGate Radio con il supporto di Opel.

Un audio-documentario in prima persona, con aneddoti e retroscena raccontati dalla viva voce dei protagonisti. Un racconto sonoro in soggettiva, direttamente dal punto di vista del duo rivelazione di Sanremo 2021, in testa a tutte le classifiche radio e streaming con la loro “Musica leggerissima” (già certificato Disco di Platino).

“BIG!” è frutto del lavoro straordinario di Giacomo De Poli, direttore artistico LifeGate, e Marco “Rip” Turconi, sound producer, field recordist e documentarista audio, che hanno letteralmente pedinato a distanza i due artisti durante la settimana del Festival, non potendoli mai incontrare fisicamente.

Li hanno ascoltati e registrati tutto il giorno (rievocando un po’ il film del 2006 “Le vite degli altri”), per costruire quel grande archivio costituito da più di 15 Gigabyte di materiale, dal quale poi Giacomo e Marco hanno estrapolato i contributi più interessanti trasportando nel podcast tutte le emozioni e i momenti più intimi dell’incredibile avventura di Colapesce e Dimartino al 71esimo Festival di Sanremo.

Il risultato è un documentario sonoro ricco di sfumature, dalle quotidiane zoom call ai messaggi vocali, dalle loro apparizioni sui media ai rumori d’ambiente delle stanze del festival registrati da entourage e manager, fino ai suoni registrati in modalità field recording della città di Sanremo con tutte le sue voci, ma soprattutto con tutti i suoi silenzi dati da un festival senza pubblico.

«Io e Marco siamo partiti per Sanremo con l’idea di fare un documentario, di raccontare la prima esperienza al Festival di due persone, due artisti davvero speciali – racconta Giacomo De Poli, direttore artistico di LifeGate Radio – Col passare dei giorni però ci siamo accorti che stavamo assistendo da vicino a qualcosa di ben più grande, a una delle pagine più belle della storia della canzone italiana. Poterla raccontare e condividere è stato davvero un privilegio».

Lunedì 29 marzo alle ore 21.30, Colapesce e Dimartino saranno anche protagonisti del salotto di Casa LifeGate su Clubhouse insieme al direttore artistico di LifeGate Radio Giacomo De Poli e il regista Marco “Rip” Turconi.

Il 19 marzo è uscito “I mortali²” (42 Records/Numero Uno), una nuova edizione, al quadrato, del primo album scritto interamente a quattro mani da Colapesce e Dimartino. Un doppio album che contiene, oltre tutti i brani del precedente “I mortali”, 10 nuove tracce tra cui il brano in gara al Festival di Sanremo “Musica leggerissima”, la cover di “Povera Patria” e un nuovo inedito la title-track “I mortali”. A completare la tracklist de “I mortali²” anche un adattamento in italiano di “Born to Live” di Marianne Faithfull dal titolo “Nati per vivere” e sei brani tratti dalla discografia da solisti del duo che Colapesce e Dimartino ripresentano in versione inedita: “Copperfield”, “Non siamo gli alberi”, “Totale”, “I calendari”, “Amore sociale” e “Decadenza e panna”.

La label Numero Uno nasce sul solco tracciato dalla mitica casa discografica fondata nel 1969 da Giulio e Mariano Repetti e Alessandro Colombini, punto di riferimento per la discografia italiana. La storica etichetta di Mogol e Lucio Battisti torna oggi sul mercato discografico grazie a Sony Music Italy, che raccoglie la straordinaria eredità della Numero Uno e la sua storia di avanguardia, innovazione e ricercatezza, con nuove firme e nuove pubblicazioni. Numero Uno conferma così il suo ruolo centrale nella storia della musica italiana e si proietta nel futuro.