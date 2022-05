È successo a Milano

A Milano tre studenti sono finiti in ospedale dopo che è esploso improvvisamente, in classe, un power-bank, il dispositivo elettronico che ricarica i cellulari, che si trovava all’interno dello zaino di un ragazzo. L’incidente è avvenuto all’Istituto professionale alberghiero Amerigo Vespucci di via Carlo Valvassori Peroni 8.

Sul posto, intorno all 8.50, sono intervenute due ambulanze e un’automedica. I sanitari del 118 hanno valutato sul posto sette studenti e un’insegnante di 57 anni. Tra questi, una 17enne è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale San Raffaele per un malore, già sofferrente per altre patologie. Altri due 15enni, un maschio e una femmina, sono stati portati alla clinica De Marchi con lievi sintomi da inalazione di fumo.

Sul posto sono intervenuti automedica, due ambulanze, e la Polizia di Stato.