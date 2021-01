Probabilmente la causa è una fuga di gas

A Madrid, in Spagna, una forte esplosione ha semidistrutto un edificio di sei piani verso le 3 del pomeriggio. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del palazzo, in Calle de Toledo. La zona è stata subito evacuata e isolata.

L’esplosione ha mandato in frantumi le finestre dell’hotel Ganivet e gli ospiti all’interno sono stati evacuati. I danni sono molti ingenti e anche gli anziani di una vicina Rsa sono stati evacuati dalla polizia municipale e nazionale.

A causare l’esplosione molto probabilmente una fuga di gas. Il bilancio è grave: almeno 3 morti. Si è appreso che i corpi di una donna di 85 anni e di un uomo non ancora identificato sono stati recuperati subito dopo l’esplosione. Il cadavere di una terza persona è stato trovato poco dopo, mentre finora sono otto le persone ferite.

Secondo quanto riferito, l’edificio veniva utilizzato per le residenze e gli uffici dei sacerdoti della chiesa vicina.

VIDEO: