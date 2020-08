Cosa si sa sull'eplosione avvenuta negli Stati Uniti d'America

C’è stata una potente esplosione in una zona residenziale di Baltimora, nel Maryland, negli Stati Uniti d’America. Il bilancio diffuso dai vigili del fuoco sui social è di un morto (una donna) e tre feriti ricoverati in gravi condizione in ospedale. I soccorsi stanno scavando sotto le macerie per invididuare altre persone intrappolate dagli effetti devastanti dell’esplosione.

Il portavoce del municipio, James Bentley, contattato da NBC News, ha spiegato che nella zona ci sarebbero cinque persone intrappolate tra le macerie, tra le quali alcuni bambini.

L’esplosione a Baltimora, avvenuta intorno alle 10, ha spazzato via almeno tre abitazioni. Testimoni hanno detto alla stampa locale di aver sentito poco prima dell’esplosione un «forte odore di gas» che si è diffuso in una zona di verde e case basse. La potente deflagrazione è stata avvertita a chilometri di distanza. Lo spostamento d’aria ha mandato in frantumi i vetri di decine di abitazioni.

La causa è stata poi confermata dai pompieri della città, citati dal New York Times. La società Baltimore Gas and Electric è sul posto e sta lavorando per chiudere il gas nell’area così da metterla in sicurezza. Una volta che le tubature saranno state chiuse la società procederà a ispezionare il luogo dell’incidente e le apparecchiature che lo avrebbero causato.