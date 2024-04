Sul lago di Suviana (Bologna)

Dramma sul lago di Suviana: c’è stata l’esplosione di una turbina della centrale elettrica dell’Enel a Bargi (Camugnano, Bologna), all’ottavo piano ribassato, mentre il nono è inondato a causa di un tubo di raffreddamento che ha allagato il locale.

Il bilancio momentaneo è di quattro morti, cinque feriti gravi, 3 dispersi e 3 illesi. Uno dei feriti, in condizioni critiche, è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, nel reparto grandi ustionati.

Si è appreso che le ricerche arriveranno fino a 40 metri sottoterra. Si stanno attendendo delle squadre specialistiche di recupero, per affiancare le 12 squadre dei vigili del fuoco all’opera e arrivare ai vani invasi dall’acqua. Il direttore regionale dei Vigili del fuoco, Francesco Notaro, si augura di trovare ancora qualcuno in vita tra i dispersi: “Nonostante lo scoppio abbia determinato un allagamento, potrebbe essere che dopo l’esplosione abbiano trovato ricovero da qualche altra parte della piastra, la speranza è trovare qualcun altro in vita”, ha affermato. I soccorsi andranno avanti almeno altre 6-7 ore, se non si complica l’allagamento.

Le reazioni

La nota di Enel Green Power: “In relazione al grave incidente occorso nella centrale di Bargi (Bo) nel pomeriggio di oggi, Enel Green Power sta collaborando con tutte le autorità competenti ed esprime cordoglio e vicinanza al personale coinvolto e alle famiglie, che rappresentano la priorità per l’Azienda. L’amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, si è immediatamente recato sul posto per seguire di persona l’evolversi della situazione”.

Giorgia Meloni, premier: “Seguo con apprensione la terribile notizia riguardante l’esplosione verificatasi in una centrale idroelettrica nel bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino bolognese. Tutta la mia vicinanza e quella del governo ai familiari delle vittime e ai feriti rimasti coinvolti. Un ringraziamento ai Vigili del fuoco prontamente intervenuti, ai soccorritori e a quanti stanno lavorando in queste ore nella ricerca dei dispersi”.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e vicepremier ha dichiarato: “Sentite condoglianze alle famiglie delle vittime dell’esplosione alla centrale idroelettrica della diga di Suviana, sull’Appennino bolognese, con un pensiero ai feriti e un sincero ringraziamento a Vigili del Fuoco e soccorritori prontamente intervenuti. Come Mit stiamo monitorando costantemente l’evoluzione della situazione”.