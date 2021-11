Il cantautore 69enne sta bene

Malore per Eugenio Finardi.

Il cantautore si è sentito male mentre stava salendo sull’aereo.

Rinviati i concerti organizzati in Puglia.

Il noto cantautore Eugenio Finardi ha avuto un malore e ha dovuto rinviare i concerti organizzati in Puglia, a Brindisi e Ostuni.

Finardi, 69 anni, si è sentito male mentre stava per salire sull’aereo che da Milano lo avrebbe portato a destinazione. L’artista milanese stava per avere un infarto e – come raccontato da lui stesso sui social media – è stato salvato dal suo smartwatch che, quando ha cominciato a sentirsi male, ha individuato il tipo di malore: fibrillazione atriale.

Il racconto: “Oggi ero a Linate in coda per l’imbarco del volo AZ1643 per Brindisi quando, improvvisamente, il cuore ha cominciato a battere forsennatamente, il sudore a colare e la testa girare. Il mio smartphone segnalava Fibrillazione Atriale. Mi hanno portato in affanno al Centro Medico dell’aeroporto e poi in Ambulanza al Centro Cardiologico Monzino, dove si sono presi cura di me in maniera eccellente e cortese. La Cardioversione farmacologica è andata bene e ora sono a casa. Frastornato ma a posto.Domani visite e controlli…Voglio scusarmi con Il Pubblico di Brindisi e Ostuni. Prometto che ci rifaremo al più presto. l’appuntamento è solo rimandato di un po’!”.

Il post