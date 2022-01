La reazione dell'imprenditore su Instagram

Flavio Briatore e altri sono stati assolti dalla Corte d’Appello di Genova “perché il fatto non costituisce reato” nel processo sulla vicenda dello yacht Force Blue.

Briatore era a processo per una evasione fiscale di oltre 3 milioni di euro sull’IVA e per l’attività di charter. Il maxi yacht era stato sequestrato nel 2010, al largo di La Spezia, mentre il manager era a bordo con Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. I giudici hanno revocato la confisca dell’imbarcazione e dei 3 milioni e 600 mila euro. La Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d’Appello che condannava Briatore a 18 mesi e aveva ordinato un nuovo processo.

Anche la procura generale aveva chiesto l’assoluzione e la revoca della confisca. La sentenza, quindi, diventa definitiva. Per quanto concerne la confisca, l’Avvocatura di Stato potrebbe impugnare la decisione. Il Force Blue era stato venduto un anno fa all’asta e se lo era aggiudicato l’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone per 7 milioni a fronte di una stima di 20 milioni. La Cassazione aveva annullato per due volte le decisioni dei magistrati genovesi.

Briatore, su Instagram, ha affermato: “Nel Maggio 2010 la guardia di Finanza mi ha sequestrato la barca e sui media di tutto il mondo usciva la notizia che ero un contrabbandiere e un evasore fiscale. Oggi, dopo 12 anni e 6 processi, si è finalmente accertata la mia innocenza. Un vero calvario che si è fortunatamente concluso. Ringrazio tutti i professionisti che mi hanno seguito in questa storia, da Coppi Massimo Pellicciotta a Fabio Lattanzi e Andrea Parolini“.