Carabinieri al lavoro per rintracciarli

C’è apprensione per due ex fidanzati, i 22enni Giulia Cecchettin di Vigonovo (Venezia) e Filippo Turetta di Torreglia (Padova), scomparsi sabato scorso, 11 novembre. I carabinieri sono al lavoro e hanno messo in campo anche reparti speciali, unità cinofile e cani molecolari.

I due giovani, che si erano lasciati alcuni mesi fa, sono usciti insieme sabato scorso e sono stati visti l’ultima volta in un centro commerciale di Marghera. È stato attivato il piano per le persone scomparse e le ricerche dei militari si stanno concentrando non solo nella provincia di Venezia ma anche in tutto il Nord-Est.

Il padre della giovane, Gino Cecchettin, parlano a La Nuova Venezia, ha espresso preoccupazione e sospetta del ragazzo: “Lui non aveva accettato la fine del rapporto”. I due, compagni di corso all’Università, infatti, erano stati fidanzati per alcuni mesi. La rottura è avvenuta nell’agosto scorso.

La ricostruzione dell’incontro tra i due ragazzi, in un locale di un centro commerciale di Marghera, si è avvalsa delle immagini della videosorveglianza. Giulia aveva inviato un ultimo messaggio alla sorella, verso le 22.40, poi più nulla.