Si tratta di Cristian Cocco

Cristian Cocco, ex inviato di Striscia La Notizia, il noto TG satirico di Mediaset, dovrà comparire il prossimo 2 febbraio davanti al GUP del tribunale di Oristano, Federica Fulgheri, per rispondere di estorsione.

Cocco, 51 anni, è accusato da un suo ex collaboratore, l’operatore di ripresa Massimo Antonio Aversano, di avere preteso in 4 anni una somma di circa 60mila euro, dividendo così i compensi erogati da Mediaset per i filmati.

Stando a quanto denunciato da Aversano, Cocco lo avrebbe costretto a pagare: se non lo avesse fatto, l’ex inviato avrebbe interrotto la collaborazione professionale.

Cristina Puddu, legale di Cristina Cocco, ha parlato di accuse false e della presenza di vari elementi a discolpa che possono essere presentati in Tribunale. Inoltre, come riportato da IlMessaggero.it, Cocco ha raccontato di non avere fatto pressioni e di non avere mai ricevuto quei soldi.

Il publico ministero Andrea Chelo, intanto, ha chiesto il rinvio a giudizio di Cristian Cocco che da quasi quattro anni non compare più a Striscia La Notiziae dove in passato aveva proposto anche diversi casi di denuncia sociale. Antonio Ricci lo aveva scoperto grazie alla partecipazione del sardo a La sai l’ultima? nel 2000.

Cristian Cocco tra il 2017 e il 2019 inoltre, era comparso sugli schermi della Rai: aveva impersonato il ruolo di un poliziotto nella fiction L’isola di Pietro, ambientata a Carloforte, con protagonista Gianni Morandi.