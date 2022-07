Le dure affermazioni dell'ex re dei paparazzi

Sulla separazione ‘del momento’, cioè quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è intervenuto anche l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Il catanese, su Instagram, ha duramente attaccato la conduttrice televisiva. Lo riporta Fanpage.it.

Corona, 48 anni, ha scritto: “Le dichiarazioni di Ilary Blasi sono come sempre fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per 20 anni”.

Corona si è poi rivolto ai suoi ex colleghi, i ‘paparazzi‘, i fotografi del gossip: “Forza fate il vostro lavoro, io ho smesso. Foto di lui con Noemi (Bocchi, la presenta nuova fiamma di Francesco Totti, n.d.r.), di lei col giovane, di loro con i figli, ecc., non speculate, guadagnate facendo il vostro lavoro alimentando la macchina come da prassi, chi decide di far parte di questo mondo e godere dei vantaggi deve assolutamente accettare anche e soprattutto il rovescio della medaglia. Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente, ma la decisione di esporli sempre è stata la loro”.

Tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi i rapporti sono logori da tempo, soprattutto dopo la lite al Grande Fratello VIP del 2018.