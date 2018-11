Il cantante napoletano ricoverato in ospedale in fin di vita

Carmelo Zappulla è in fin di vita. Il popolare artista è arrivato in gravi condizioni al pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castelvolturno (in provincia di Caserta), con un infarto intestinale in corso.

Operato, Zappulla è stato trasferito in terapia intensiva dove si trova in coma farmacologico.

L’artista siciliano, napoletano di adozione, vive da molti anni in provincia di Caserta.

Carmelo Zappulla, celebre cantante e attore , classe ’55, è stato trasportato d’urgenza nelle prime ore del mattino di domenica all’ospedale “Pineta Grande Hospital” di Castel Volturno, quasi privo di conoscenza e con valori pressori altissimi.

È stato sottoposto subito ad una Tac e poi tenuto sotto controllo in terapia intensiva fino a oggi pomeriggio, quando gli hanno fatto una seconda tac in seguito alla quale i medici hanno riferito ai famigliari che l’avrebbero dovuto operare urgentemente. «“Se non lo operiamo muore”, queste le parole dei medici», raccontano preoccupati i parenti del famoso cantante e attore napoletano. Incerte ancora le cause del malore: «I medici hanno fatto riferimento a un infarto, ma le cause sono incerte, come incerte sono le modalità e l’esito dell’operazione. Carmelo è in sala operatoria da un’ora, ci hanno detto di aver bisogno minimo di 6-7 ore», concludono i parenti dell’artista.