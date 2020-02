Siciliani a Sanremo

Fasma si aggiunge a Tecla, Leo Gassman e Marco Sentieri alle semifinali delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo, che si svolgeranno venerdì prossimo, 7 febbraio, così come la finale.

Con il brano Per sentirmi vivo, il rapper romano, classe 1996, ha superato il duo femminile Martinelli / Luca che ha portato sul palco dell’Ariston Il gigante d’acciaio, ottenendo dalla giuria demoscopica il 51% dei consensi.

Fasma, all’anagrafe Tiberio Fazioli, è stato intervistato poco prima di salire sul palco da Massimo Minutella per Siciliani a Sanremo.

«Voglio salire sul palco e vivermela al 100% – ha detto il 23enne romano a Minutella – Io so di essere in competizione con me stesso». Fasma, parlando di sé, si è definito una «persona che ha voglia di mettersi in gioco» e si ritiene una «maniera di essere che spero possa arrivare a chi mi ascolta e a chi mi guarda».

Per il rapper romano «l’Italia oggi ha bisogno di ragazzi che hanno voglia di fare. Non ce ne dobbiamo andare e sogno un futuro qui. L’Italia ha molti problemi ma non sono qui per criticarla». Per Fasma, infine, la Sicilia è un luogo in cui di recente è «scappato dalla realtà perché a volte uno ha bisogno di estranearsi per vedere le cose che ti stanno succedendo in maniera obiettiva». Il rapper, infatti, ha trascorso da solo due settimane a Marettimo, la splendida isola delle Egadi.