Jair Bolsonaro propone anche di fare meno figli per contrastare l'inquinamento ambientale

Potremmo scherzarci su con battute tipo: “Stitici di tutto il mondo, unitevi”, oppure: “Gli stitici salveranno il mondo” dall’inquinamento. Ma, credeteci, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro era serio quando ha risposto ai giornalisti del suo paese che per combattere l’inquinamento ambientale “basta mangiare un po’ meno e fare la cacca un giorno sì e uno no, a giorni alterni”.

Il controverso capo dello stato sudamericano è sotto attacco dalle associazioni ambientaliste brasiliane e di tutto il mondo per le sue politiche che stanno portando a un aumento delle aree disboscate dell’Amazzonia, con conseguenze gravi sull’ambiente e sulla vita delle popolazioni indigene. Quindi, la domanda del cronista era estremamente seria e fondata; la risposta, probabilmente un po’ meno, anche se Bolsonaro è apparso convinto della sua “ricetta” per salvare il mondo. Mangiare meno per produrre meno cacca, insomma. Non si sa se questo sia farina del suo sacco o se gli sia stato suggerito dai consiglieri per la tutela dell’ambiente.

A fare ironia sulle sue parole sono stati, per primi, i commentatori del suo paese, ma il problema della salvaguardia dell’ambiente in Brasile è estremamente serio e sembra cozzare con le politiche governative che puntano sullo sviluppo del settore agricolo. “Ogni anno, in Brasile nascono due milioni di persone e devono mangiare. Quindi, bisogna stimolare quel settore, che è una voce importante della nostra economia”, ha spiegato Bolsonaro.

Che, però, non si è fermato qui. Il presidente brasiliano ha sostenuto la necessità di una politica di pianificazione familiare come mezzo per combattere l‘inquinamento. Siamo troppi nel mondo, nascono troppi bambini, specialmente nelle famiglie con un livello di istruzione inferiore.

“Non parlo di un controllo delle nascite, ma di pianificazione familiare. Le persone che hanno più cultura hanno meno figli”. Però, Bolsonaro predica bene, ma razzola male, anzi, malissimo. Lui, di figli, ne ha cinque. “Sono un’eccezione alla regola”, ha risposto, candidamente, a chi glielo ha fatto notare.