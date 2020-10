Federico Fashion Style e Antonella Mossetti, rissa da Barbara D’Urso (VIDEO)

05/10/2020

A Live – Non è la D’Urso è andato in onda ieri, domenica 4 ottobre, un nuovo scontro tra Federico Fashion Style e Antonella Mossetti. Protagonisti della diatriba le exstension applicate dal parrucchiere alla showgirl che, stando al primo, non sarebbero state pagate. Visualizza questo post su Instagram SI VOLA ✈️ #noneladurso Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 4 Ott 2020 alle ore 2:44 PDT Il professionista, per suffragare la sua tesi, ha portato in trasmissione il contenuto delle chat con la Mossetti ma quest’ultima ha replicato così: «Ti dovevo altri 600 euro e te li ho dati in nero». Visualizza questo post su Instagram ANTONELLA MOSETTI CHE NON VOLEVA PAGARE E POI DICHIARA DI AVER PAGATO IN NERO ✈️✈️✈️ #noneladurso Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 4 Ott 2020 alle ore 2:55 PDT La replica del parrucchiere dei VIP: «Tu non hai pagato, sei una buffona» e la replica della Mossetti è stata altrettanto dura: «E tu un ladro», aggiungendo: «Io ho pagato nero, contanti. Guarda che io sono una grande signora, che paga tutto e qualsiasi cosa. Non far passare questo messaggio, cretino. Non lo far passare, perché ti mangio. Con me non passi, ti ho portato io in questo mondo, e mi maledico per averlo fatto. Sei un falso, dici solo stron***e». Visualizza questo post su Instagram SCONTRO TRA TITANI Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 4 Ott 2020 alle ore 3:03 PDT Federico Lauri ha replicato così: «Dici che hai prestato la tua immagine per il profilo Instagram ma c’ho il doppio dei tuoi follower».

