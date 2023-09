Si è ucciso con la stessa pistola usata contro la donna

L’ex marito di Klodiana Vefa, la 37enne uccisa la sera di giovedì scorso, 28 settembre, a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, si è tolto la vita.

L’uomo, Alfred Vefa, anche lui di origine albanese come la sua vittima, fuggito dopo il femminicidio avvenuto in strada perché la donna aveva pura di incontrarlo in casa, è stato trovato in una zona isolata del comune di san Casciano in Val di Pesa. Si è ucciso con la stessa pistola usata per uccidere la donna.

La segnalazione è arrivata da un cittadino della zona isolata che, verso le 4 del mattino, ha notato un’auto sospetta, parcheggiata e abbandonata. I carabinieri, giunti sul posto, hanno constatato che era il veicolo dell’uomo ed è stata subito organizzata una ricerca nelle aree circostanti che hanno portato alla scoperta, due ore dopo, del cadavere dell’assassino, in un noceto.

La coppia ha avuto due figli. S’indaga sul movente del femminicidio ma alcuni conoscenti hanno già posto l’accento sull’ossessionante gelosia dell’uomo.