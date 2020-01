A Servigliano (Fermo)

Dramma a Servigliano, comune della provincia di Fermo, nelle Marche.

Una bambina di sette anni ha perso la vita in un incendio divampato in un appartamento intorno alle tre della scorsa notte per cause ancora da chiarire (ma si pensa che potrebbe essere scaturito da un corto circuito dell’impianto elettrico dell’abitazione).

Salve la madre e la sorella più piccola che sono riuscite ad abbandonare la casa. Si è appreso dalle agenzie che la donna si è svegliata a causa dell’odore acre del fumo ed è riuscita a portare fuori casa la figlia più piccola, poi ha provato a rientrare in casa per prendere la più grande ma senza riuscirci.

I Vigili del Fuoco di Amandola sono poi arrivati alla bambina ma ormai era troppo tardi. La donna e l’altra piccola, originarie dell’est Europa, si trovano al Pronto Soccorso dell’ospedale di Fermo e sarebbero in buone condizioni.