È successo a Ferrara

Incidente stradale mortale a Ferrara. Il 16enne Manuel Lorenzo Ntube è morto dopo essere stato travolto da un Suv mentre era in sella a una bicicletta. Il giovane era un calciatore e giovava nell’under 17 del Padova.

L’automobilista alla guida dell’auto, un ferrarese di 37 anni, si è costituito circa 3 ore dopo. Infatti, non si era fermato sul luogo in cui è avvenuto l’impatto con la bici di Ntube. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 novembre.

La società veneta ha ricordato la vittima sul proprio sito web. Il club, si legge, “è in lutto per la tragica scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube, giovane difensore del nostro settore giovanile, nella formazione Under 17, la cui vita p stata spezzata ieri sera in un tragico incidente stradale. L’intera societa’ Biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari ed agli amici di Manuel”.

Un altro ragazzo, di un anno più grande di Manuel, che si trovava sempre in bicicletta, è ricoverato in prognosi riservata. Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, ha dichiarato: “Piangiamo la morte di un giovane, il dolore è straziante per quanto accaduto ieri sera. Esprimo la mia vicinanza ai genitori. Siamo a disposizione, insieme alla polizia locale, che ho già contattato, per fornire il nostro supporto ai familiari e per dare il nostro contributo affinché sia fatta giustizia e siano accertate le responsabilità. Siamo in grande apprensione: ci stringiamo anche ai familiari dell’altro ragazzo coinvolto”.

Il sindaco ha chiamato i familiari di entrambi i ragazzi e ai genitori ha manifestato “da parte del Comune, il massimo sostegno e massimo supporto, nell’infinito dolore che ha colpito la nostra comunità”.