Scontro frontale, morta giovane carabiniera, mamma di un bambino

12/05/2023

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 maggio, intorno alle 15:30 si è verificato un tragico incidente in via Modena, nelle vicinanze della curva per Renazzo a Cento, nel Ferrarese.

Purtroppo, nell’impatto tra due veicoli, una giovane carabiniera di 23 anni, Emily Vegliante, originaria della Campania, di Solopaca (Benevento), e in servizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, ha perso la vita.

Il conducente del veicolo su cui la ragazza viaggiava come passeggera è rimasto gravemente ferito, così come l’uomo a bordo dell’altra vettura coinvolta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale per le operazioni di soccorso e gestione della situazione.

L’incidente

Emily Vegliante era anche madre di un bambino di quattro anni. L’incidente si è verificato tra le 15.30 e le 16 di ieri. La dinamica è in fase di accertamento ma si appreso che lo scontro tra le due auto è avvenuto frontalmente.

La carabiniera viaggiata a bordo di una Fiat Punto guidata da un collega 30enne che si è scontrata con una Peugeot alla cui guida c’era un 48enne.

Il 30enne è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna e le sue condizioni sarebbero gravi. Il 50enne, invece, è stato portato all’ospedale Santa Croce di Cona. Emily, purtroppo, è morta sul posto: i soccorsi non hanno potuto fare altro che certificare il suo decesso.