A Bolzano Vicentino

Un tragico incidente ha scosso la tranquillità di Bolzano Vicentino, nella provincia di Vicenza, poco prima di mezzogiorno di ieri, 15 agosto. Le fiamme, partite dal barbecue, hanno causato una catena di eventi che ha coinvolto un uomo di 34 anni e un intero appartamento. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato una tragedia ancora più grave.

L’Incidente Sul Terrazzo

Tutto è accaduto in una palazzina in via Generale Dalla Chiesa. Il proprietario di un appartamento, un cittadino di origine statunitense, stava preparando una grigliata sul terrazzo, quando le fiamme si sono improvvisamente propagate dal barbecue, investendo violentemente l’uomo. Le fiamme hanno rapidamente raggiunto le tende, l’abitazione e il tetto, generando una situazione di emergenza.

L’Intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco sono giunti sul luogo dell’incidente da Vicenza, Bassano e con il supporto dei volontari di Thiene. Le squadre erano dotate di 3 autopompe, 3 autobotti e un’autoscala, insieme a 15 operatori addestrati. L’obiettivo immediato era spegnere l’incendio e circoscriverne l’espansione per evitare che si propagasse agli altri appartamenti della struttura, composta in totale da sei unità abitative.

Il Soccorso all’Uomo Ustionato

L’uomo colpito dalle fiamme è rimasto gravemente ustionato. Il personale sanitario del Suem è intervenuto prontamente per assistere la vittima e successivamente è stato trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, un vigile del fuoco ha subito un colpo di calore a causa delle difficili condizioni dell’intervento, ma è stato tempestivamente soccorso da un’ambulanza e si è ripreso. Ha riportato ustioni di terzo grado sul 30% del corpo, in particolare sulla parte anteriore, al viso e al torace.

Danni e Risultati dell’Intervento

Nonostante l’azione rapida e coordinata dei vigili del fuoco, l’appartamento coinvolto nell’incendio ha subito gravi danni, così come la copertura dell’intera struttura. Gli operatori hanno lavorato instancabilmente per circoscrivere le fiamme e prevenire ulteriori danni alla palazzina. Ben tre, infatti, gli appartamenti dichiarati inagibili.